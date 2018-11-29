Факты ICTV – Выпуск 21:10 (29.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: последние новости со Стамбула; тысячи российских диверсантов используют военное положение, чтобы сеять панику; евробляхи понемногу легализуют: владельцы авто с иностранной регистрацией выполняют новый закон.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 21:54



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