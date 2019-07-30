Факты ICTV – Выпуск 21:10 (30.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: громкие заявления Богдана про Кличко. И ответ действующего мэра; Россия перекрыла судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину в Черном море; незаконная застройка. Строительные компании не имея документов – уже продают квартиры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18.45

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