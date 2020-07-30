Факты ICTV — Выпуск 21:10 (30.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники, воевавшие против Украины в Беларуси. Как они оказались в Минске и что скрывает Кремль; коронавирус уверенно набирает обороты; готовы ли к открытию детские лагеря в Скадовске? И почему половина из них отказывается работать; что скрывает Марс и пригодна ли эта планета для жизни? В экспедицию вылетел Марсоход.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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