Факты ICTV – Выпуск 21:10 (30.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина ограничит въезд иностранцев – тщательно будут проверять россиян; к предстоятелю Киево-Печерской лавры с обысками пришла СБУ; 10-летняя девочка из Закарпатья спасла из пожара четырех детей.

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