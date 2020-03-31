Факты ICTV — Выпуск 21:10 (31.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине три новых смерти от коронаваируса, уже завезли новые тесты, маски и другие предметы защиты, а Минздрав составил список больниц для массовой госпитализации; в Европе и Америке продолжает расти число жертв Covid-19; у Путина также может быть коронавирус, российский президент общался с врачом, у которого обнаружили болезнь.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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