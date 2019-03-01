Факты ICTV – Выпуск 6:45 (01.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке страны обстрелы не прекращаются. Враг 10 раз атаковал позиции наших военных; украинского политзаключенного Владимира Балуха переведут в колонию Тверской области России; решение Конституционного суда о незаконном обогащении – удар по антикоррупционной системе Украины.

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