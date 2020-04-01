Факты ICTV — Выпуск 6:45 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавируса. 17 человек умерли. 10 выздоровели; на фронте трое раненых. Один военный в госпитале — он подорвался на вражеской мини у Катериновки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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