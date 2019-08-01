Факты ICTV – Выпуск 6:45 (01.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой пророссийские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня; в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской; крымскотатарский активист Эдем Бекиров заявил, что будет голодать и откажется от лекарств, если его этапируют из Симферополя в Красноперекопск.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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