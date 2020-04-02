Факты ICTV — Выпуск 6:45 (02.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за минувшие сутки зафиксировали 149 новых случаев коронавируса. В целом уже — 794; всего инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах — 215 тыс, умерли 5 119, вылечились 8,5 тыс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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