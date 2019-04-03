Факты ICTV – Выпуск 6:45 (03.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Центризбирком подсчитал уже 99 целых и 88 сотых голосов; в Донецкой области полиция проверяет возможную фальсификацию результатов голосования; голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которому объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, снова оденут электронный браслет.

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