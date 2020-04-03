Факты ICTV — Выпуск 6:45 (03.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки в Украине 135 новых случаев заболевания Covid-19. В общем заразились уже 897 человек. 19 пациентов выздоровели, 22 умерли; правительство Дениса Шмыгаля утвердило свою программу деятельности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.