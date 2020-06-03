Факты ICTV — Выпуск 6:45 (03.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой ранен один боец, семь раз оккупанты открывали огонь накануне; в Украине разворовали 2700 вагонов резервных запасов зерна, которые держали для форс-мажора; Европейский инвестиционный банк предоставит Украине €300 млн на развитие энергоэффективности общественных зданий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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