Факты ICTV – Выпуск 6:45 (03.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один наш военный погиб во время вражеского обстрела на передовой; завершились переговоры советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине; сегодня Верховная Рада может окончательно отменить депутатскую неприкосновенность.

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