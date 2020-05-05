Факты ICTV — Выпуск 6:45 (05.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове из-за массового заражения коронавирусом на карантин закрыли две клиники; количество инфицированных коронавирусом в мире пока и продолжает расти; уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет наблюдений.

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