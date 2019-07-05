Факты ICTV – Выпуск 6:45 (05.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российско-оккупационные войска били почти по всей линии соприкосновения в зоне ООС; РФ наращивает группировку войск вдоль российско-украинской границы; Украина – одна из главных тем заседания Совета НАТО – Россия.

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