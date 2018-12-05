Факты ICTV – Выпуск 6:45 (05.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 11 раз российские оккупанты накануне били по нашим позициям на передовой; у украинских моряков нормальный вид и они не жалуются на здоровье и недостаток пищи; экспресс Киев-Борисполь во второй раз вышел из строя на 5 день работы.

Опубликовано Декабрь, 05 в 9:45



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