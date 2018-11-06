Факты ICTV – Выпуск 6:45 (06.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 6.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: убийство Екатерины Гандзюк возмутило мир; на Донбассе накануне оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; акула напала на мужчину на популярном курорте на северо-востоке Австралии.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 9:47



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