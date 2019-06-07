Факты ICTV – Выпуск 6:45 (07.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте имеем 2 погибших и 8 раненых украинских защитников; убийцам херсонской активистки Екатерины Гандзюк зачитали накануне приговор; Владимир Зеленский отреагировал на петицию о своей отставке.

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