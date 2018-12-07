Факты ICTV – Выпуск 6:45 (07.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без погибших и раненых – проходят сутки для наших армейцев; украинские военные корабли и в дальнейшем будут пользоваться Керченским проливом, чтобы перейти из Черного моря в порты Мариуполя и Бердянска; Франция готовится к масштабным акциям протеста.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-07
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