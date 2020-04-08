Факты ICTV — Выпуск 6:45 (08.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине коронавирусом инфицированы 1 462 человека; основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом; за нарушение карантина на 17 тыс. грн уже оштрафовали 32 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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