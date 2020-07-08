Факты ICTV — Выпуск 6:45 (08.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: два самолета не могут взлететь, чтобы помочь тушить пожар на Луганщине, поскольку представители террористических организаций на оккупированной части области не дают никаких гарантий безопасности; российские наемники 7 раз атаковали позиции украинских военных; 12 млн человек в мире заразились коронавирусом, выздоровели почти 7 млн, умерли примерно 550 тыс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.