Факты ICTV — Выпуск 6:45 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 1 668 больных коронавирусом, накануне подтвердили 206 новых случаев; неизвестный заявил, что заложил 5 кг тротила в Александровской больнице, на место выехали взрывотехники и кинологи; мужчине, из-за которого несколько дней горел лес в Чернобыльской зоне, вручили подозрение.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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