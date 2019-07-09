Факты ICTV – Выпуск 6:45 (09.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой мирные жители и солдаты все чаще подрываются на взрывчатке; активисты собираются пикетировать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, требования – отобрать лицензию у Ньюзван; Россия направила в Азовское море малый противолодочный корабль Ейск; разгоном закончилась акция протеста против вырубки зеленой зоны в Анкаре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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