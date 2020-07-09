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Факты ICTV — Выпуск 6:45 (09.07.2020)

Андрій Майдан

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожарные ДСНС могут применять авиацию для ликвидации масштабного пожара на Луганщине; Евросоюз в своем заявлении призвал Россию немедленно прекратить политические преследования и системные нарушения прав человека в захваченном Крыму; в мире за последние сутки новый антирекорд коронавируса — более 200 тыс. заражений.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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