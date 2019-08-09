Факты ICTV – Выпуск 6:45 (09.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Луганщине завершился первый этап разминирования территорий; ночью журналисты Радио Свобода получили видео задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.