Факты ICTV – Выпуск 6:45 (09.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на черниговском военном арсенале – взрывы; международная экспертно-журналистская группа Bellingcat раскрыла настоящее имя еще одного россиянина, подозреваемого в причастности к отравлениям в Солсбери; в Стамбуле сегодня начнется заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором должны рассмотреть вопрос об автономии Украинской православной церкви.

Опубликовано Октябрь, 09 в 10:31



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