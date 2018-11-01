Факты ICTV – Выпуск 6:45 (1.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация на Донбассе, в оккупированном Крыму и в акватории Азовского моря – тема сегодняшней встречи президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве; караван мигрантов, направляющийся в США в поисках лучшей жизни, растет; с сегодняшнего дня цена газа возрастет на 23,5%.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 10:53



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