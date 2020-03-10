Факты ICTV – Выпуск 6:45 (10.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: исторический судебный процесс начался накануне в Гааге – там стартовали первые слушания по делу сбивания 2014 года над Донбассом пассажирского рейса MH17; стремительное распространение коронавируса миром до сих пор не объявили пандемией. Но ее угроза очень реальна, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 18:45.

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