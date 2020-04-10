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Факты ICTV — Выпуск 6:45 (10.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за вспышки коронавируса в религиозной школе в городе Першотравенске Днепропетровской области открыто уголовное производство; на период карантина и в течение 30 дней после его завершения в правительстве обещают выплачивать ФЛП, которые потеряли прибыль, помощь на детей; на выходных в Черновицкой области закроют все АЗС и магазины, в том числе продуктовые.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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