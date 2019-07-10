Факты ICTV – Выпуск 6:45 (10.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке Украины за последние сутки оккупационные войска открывали огонь 12 раз; Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного вооружения в обмен на гарантии безопасности, можно использовать для возвращения территориальной целостности государства; новый план для активизации переговоров в нормандском формате предложил МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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