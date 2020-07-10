Факты ICTV — Выпуск 6:45 (10.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Тернополе ослабляют карантин; Всемирная организация здравоохранения создала специальную комиссию, которая будет расследовать действия самой ВОЗ во время пандемии коронавируса; на оккупированной части Донбасса возникла опасная радиационно-экологическая ситуация; инфляция в Украине за прошлый месяц ускорилась почти на 2,5%.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.