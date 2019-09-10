Факты ICTV – Выпуск 6:45 (10.09.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на востоке боевики обстреливают позиции украинских военных. Накануне зафиксировали 4 атаки; Россия незаконно удерживает еще 86 крымских политзаключенных. Такие данные обнародовала Крымская правозащитная группа.
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2019-09-10
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