Факты ICTV – Выпуск 6:45 (10.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня в Стамбуле экзархи Вселенского Патриарха отчитываться о ситуации с церковью в Украине; Россия, в традиционном для нее стиле, отреагировала на свой очередной провал в Парламентской ассамблее Совета Европы – вице-спикер Госдумы Петр Толстой обозвал международную организацию русофобской; австралийский бармен Орландо Марзо победил в мировом чемпионате барменов.

Опубликовано Октябрь, 10 в 10:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.