Факты ICTV – Выпуск 6:45 (10.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нормандский саммит в Париже продолжался до 12 часов ночи, в результате лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленными до нового года; по окончании встречи лидеров нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам, что было очень сложно договариваться; на временный морг превратили маленький аэропорт в Новой Зеландии недалеко от острова, где накануне произошло смертельное извержение вулкана.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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