Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте напряжение не спадает, за минувшие сутки имеем одного погибшего защитника, и еще пятеро раненых; в Министерстве иностранных дел Украины осудили вчерашний обстрел автоколонны вблизи Гранитного; более 100 тысяч украинцев уже изменили место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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