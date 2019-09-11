Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: освобожденному политзаключенному Эдему Бекирову сделали операцию на сердце, он – в реанимации в больнице Феофания; если провалятся переговоры об установлении мира на Донбассе в Нормандском формате – президент Украины Владимир Зеленский привлечет Соединенные Штаты и Великобританию.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.