Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.12.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во Франции – чрезвычайное экономическое и социальное положение; практически две недели часть Украины прожила в военном положении – плюсы и минусы такого решения обсудили накануне политики и эксперты программы Свобода слова; на Харьковщине карантин и ОРВИ. 30 школ полностью или частично закрыты.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-12-11
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