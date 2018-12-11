Факты ICTV – Выпуск 6:45 (11.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: во Франции – чрезвычайное экономическое и социальное положение; практически две недели часть Украины прожила в военном положении – плюсы и минусы такого решения обсудили накануне политики и эксперты программы Свобода слова; на Харьковщине карантин и ОРВИ. 30 школ полностью или частично закрыты.

Опубликовано Декабрь, 11 в 11:04



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.