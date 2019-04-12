Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кандидаты на президентское кресло наконец пообщались. Правда, в довольно странной и эмоциональной манере – в эфире одного из телеканалов, куда неожиданно прибыл действующий глава государства Петр Порошенко; Соединенные Штаты не высказывают поддержки ни одному кандидату на выборах в Украине.

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