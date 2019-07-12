Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Востоке потери среди гражданских, вечером во время вражеского артобстрела в Чермалыку был ранен мужчина, который умер ночью от травм; позорное решение, что подтверждает неизменную репрессивную политику Кремля – так в украинском МИД прокомментировали решение Москвы назвать Всемирный конгресс украинцев – опасной организацией; в Украине завершаются легендарные международные военные учения Си-Бриз 2019.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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