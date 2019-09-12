Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 5 атак со стороны оккупантов. Так прошел день на востоке; подозреваемый в катастрофе Боинга рейса MH17 над Донецком в 2014 году, Владимир Цемах – снова в Украине. Эту информацию обнародовала его дочь. Правда, для украинских силовиков он недоступен. Из России боевик снова вернулся на оккупированную территорию Донбасса.

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