Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: накануне в Стамбуле Синод Вселенского Патриархата решил предоставить автокефалию украинской церкви; под Горловкой украинским военным удалось поджечь один из российских танков; 35 человек пострадали в аварии в Германии.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-12
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