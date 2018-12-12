Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: палата представителей Конгресса США несколько часов назад единогласно приняла резолюцию, которой признала Голодомор геноцидом украинского народа, кровавый теракт совершен накануне вечером на рождественской ярмарке во французском Страсбурге; украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.

Опубликовано Декабрь, 12 в 11:07



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