Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на заседании парламента депутаты планируют рассмотреть законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; немедленно подписать оборонный бюджет на следующий год готов президент Соединенных Штатов Дональд Трамп; более двух тонн кокаина изъяли перуанские правоохранители.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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