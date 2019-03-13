Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой в течение суток без масштабных обстрелов. Среди украинских военных потерь нет; суд в Черкассах отправил под домашний арест двух представителей Нацкорпуса, которых подозревают в организации столкновений с полицией; почти половина Одессы осталась без света и воды.

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