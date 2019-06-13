Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: огонь почти по всей линии разграничения, 12 атак боевиков, никто не пострадал; парламентских выборов летом может не быть, если Конституционный суд признает незаконными сразу все пункты указа президента.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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