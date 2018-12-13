Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европарламент принял резолюцию о реализации соглашения об ассоциации с Украиной; за резолюцию проголосовали 433 евродепутата, 105 были против, 30 воздержались; французская полиция выдала объявления о розыске нападающего, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Опубликовано Декабрь, 13 в 11:00



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