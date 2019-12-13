Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Минские соглашения должны быть изменены, хотя это будет очень сложно сделать – заявил президент Владимир Зеленский; до часа ночи продолжались обыски в квартире Юлии Кузьменко – одной из пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета; на внеочередных парламентских выборах в Великобритании по предварительным результатам лидирует партия консерваторов премьера Бориса Джонсона.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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