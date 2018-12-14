Факты ICTV – Выпуск 6:45 (14.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: поддержать Украину в условиях блокады Россией Азовского моря. Такое намерение обнародовали лидеры стран ЕС в заявлении, принятом на саммите, который проходит сейчас в Брюсселе; 20-летний Вячеслав Зинченко, моряк, захваченный в плен русскими в районе Керченского пролива, сидит в СИЗО Лефортово в двухместной камере с бывшим министром одной из кавказских республик.

Опубликовано Декабрь, 14 в 10:48



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