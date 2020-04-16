Факты ICTV — Выпуск 6:45 (16.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине антирекорд по количеству новых инфицированных — 392 за сутки; на передовой за минувшие сутки было две вражеские атаки; австрийский фермер закрыл 15 сезонных работников из Украины на принудительный карантин.

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