Факты ICTV — Выпуск 6:45 (16.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство представило программу действий на ближайшее будущее с учетом коронавирусного кризиса; за минувшие сутки прибавилось 656 человек, больных короновирусом в Украине; Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в другие страны без необходимости.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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